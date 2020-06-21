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Bellona Kayseri Mikiah ile anlaştı

Bellona Kayseri Basketbol takımı, İngiliz forvet oyuncusu Mikiah Herbert Harrigan ile anlaştı.

Bellona Kayseri Mikiah ile anlaştı
21.06.2020 15:07 | Son Güncelleme: 21.06.2020 15:12

Bellona Kayseri Basketbol takımı, İngiliz forvet oyuncusu Mikiah Herbert Harrigan ile anlaştı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı, İngiliz oyuncu Mikiah Herbert Harrigan ile anlaşmaya vardı.

1998 doğumlu olan ve Women NBA takımlarından Minnesota Lynx ve South Carolina Gamecocks takımlarında oynayan İngiliz oyuncu Mikiah Herbert Harrigan, yeni sezonda Bellona Kayseri Basketbol forması giyecek. Mikiah Herbert Harrigan 1,88 cm boyunda ve forvet mevkiinde oynuyor. Bellona Kayseri Basketbol takımının sosyal paylaşım sitesinden yapılan açıklamada "Hoş Geldin Mikiah Herbert Harrigan. Kulübümüz transfer çalışmaları kapsamında en son South Carolina Gamecocks forması giyen Mikiah Herbert Harrigan ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine hoş geldin diyor ve başarılar diliyoruz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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