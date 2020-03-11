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Spor

Bellona Kayseri, Mersin Yenişehir Belediye maçına hazırlanıyor

Bellona Kayseri Basketbol, ligin 21. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'u konuk edecek.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:04
Bellona Kayseri, Mersin Yenişehir Belediye maçına hazırlanıyor

Bellona Kayseri Basketbol, ligin 21. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'u konuk edecek.


Herbalife Nutrıtıon Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol 14 Mart Cumartesi günü oynayacağı ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor maçı hazırlıklarını başantrenör Ayhan Avcı nezaretinde sürdürüyor. Ligde oynadığı 18 maçta 9 galibiyet ve 9 mağlubiyet alan Sarı-Kırmızılılar 27 puanla 6. sırada yer alıyor. Bu sezon beklentilerin altında kalan Bellona Kayseri Basketbol ligde kalan haftalarda oynayacağı maçları kazanarak ligi en iyi noktada tamamlamanın hesabını yapıyor. Mersin ekibi Yenişehir Belediyespor maçı hazırlıklarını Cuma günü yapacağı son antrenman ile tamamlayacak olan Bellona Kayseri Basketbol ardından maç saatini beklemeye başlayacak.


Cumartesi günü Kadir Has Kongre ve Spor Salonunda oynanacak olan Bellona Kayseri Basketbol ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor karşılaşması saat 16.00'da başlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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