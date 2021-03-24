Bellona Kayseri, ligi galibiyetle kapattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bellona Kayseri, ligi galibiyetle kapattı

24.03.2021 15:38 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:53
Bellona Kayseri, ligi galibiyetle kapattı

Bellona Kayseri Basketbol takımı ligde 10. galibiyetini aldı.

Bellona Kayseri Basketbol takımı ligde 10. galibiyetini aldı. Sarı-Kırmızılılar sezonu galibiyetle tamamladı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı 10 galibiyetini aldı. Ligin son maçında evinde Çankaya Üniversitesi ile karşılaşan Sarı-Kırmızılı ekip, 70-55'lık skorla kazanmayı başardı.

26 maçta 16 yenilgi alan Bellona Kayseri Basketbol takımı 10 kez de kazanan taraf oldu. Sarı-Kırmızılı takım sahasında oynadığı OGM Ormanspor, Samsun Canik Belediyespor, Beşiktaş, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Adana Basketbol, Birevim Elazığ İl Özel İdarespor, Botaş, Çankaya Üniversitesi ve deplasmanda ise ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ile Samsun Canik Belediyespor maçlarını kazandı. Sarı-Kırmızılılar ligdeki puanını 36 yapan Sarı-Kırmızılılar ligi 10.sırada tamamladı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Guy Ritchie Hande Erçel Merve Dizdar Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Ozan Tufan Mesut Özil Şenol Güneş İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bellona Kayseri, ligi galibiyetle kapattı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 15:56:02. #1.15#
title