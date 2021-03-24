Bellona Kayseri, ligi galibiyetle kapattı

Bellona Kayseri Basketbol takımı ligde 10. galibiyetini aldı. Sarı-Kırmızılılar sezonu galibiyetle tamamladı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı 10 galibiyetini aldı. Ligin son maçında evinde Çankaya Üniversitesi ile karşılaşan Sarı-Kırmızılı ekip, 70-55'lık skorla kazanmayı başardı.

26 maçta 16 yenilgi alan Bellona Kayseri Basketbol takımı 10 kez de kazanan taraf oldu. Sarı-Kırmızılı takım sahasında oynadığı OGM Ormanspor, Samsun Canik Belediyespor, Beşiktaş, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Adana Basketbol, Birevim Elazığ İl Özel İdarespor, Botaş, Çankaya Üniversitesi ve deplasmanda ise ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ile Samsun Canik Belediyespor maçlarını kazandı. Sarı-Kırmızılılar ligdeki puanını 36 yapan Sarı-Kırmızılılar ligi 10.sırada tamamladı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı