Bellona Kayseri ligi 10. sırada tamamladı
25.03.2021 09:13 | Son Güncelleme: 25.03.2021 09:20
Bellona Kayseri Basketbol 2020-2021 sezonunu 10.sırada tamamladı.
Bellona Kayseri Basketbol 2020-2021 sezonunu 10.sırada tamamladı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Kayseri ekibi Bellona Kayseri Basketbol 2020-2021 sezonunu 36 puanla 10.sırada tamamladı. Sarı-Kırmızılılar 26 maçta 10 galibiyet ve 16 mağlubiyet ile kapattı. Bu sezon tarihinin en kötü sezonu geçiren Bellona Kayseri Basketbol takımı EuroCup Women son 16 turunda veda etmişti. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı