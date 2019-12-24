Bellona Kayseri, İzmit Belediyespor'u ağırlıyor

24.12.2019 08:58 | Son Güncelleme: 24.12.2019 09:03

Bellona Kayseri Basketbol ligin 11.haftasında yarın sahasında ve taraftarı önünde İzmit Belediyespor'u konuk edecek.



Herbalife Nutrıtıon Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol yarın oynayacağı İzmit Belediyespor maçı hazırlıklarını bugün yapacağı son antrenman ile tamamlayacak ve maç saatini beklemeye başlayacak.



Hafta sonu deplasmanda oynadığı maçta lider Fenerbahçe Öznur Kablo'ya farklı mağlup olarak haftayı kapatan Sarı-Kırmızılılar yarın İzmit Belediyespor'u yenerek yeniden çıkışa geçmek istiyor. Ligde geride kalan 10.hafta sonunda oynadığı 9 maçta 5 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan Bellona Kayseri Basketbol topladığı 14 puanla 7.sırada yer alıyor.



Kadir Has Kongre ve Spor Salonunda oynanacak olan Bellona Kayseri Basketbol - İzmir Belediyespor karşılaşması saat 18.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Yücel Çilingir, Erhan Gürsel ve Seda Esen hakem üçlüsü yönetecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA