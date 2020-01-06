Bellona Kayseri ilk yarıyı tamamladı

06.01.2020 08:38 | Son Güncelleme: 06.01.2020 08:43

Bellona Kayseri Basketbol ligin ilk yarısını 8. sırada tamamladı.



Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde ilk yarı sona erdi. 12 hafta süren ligin ilk yarısını Fenerbahçe zirvede Canik Belediyespor ise son sırada tamamlarken Bellona Kayseri Basketbol ile 8. sırada boy gösterdi.



Ligin ilk yarısında oynadığı 12 maçta 6 galibiyet 6 beraberlik ise 18 puan toplayan Bellona Kayseri Basketbol, sahasında 5 kez kazanırken deplasmanda sadece 1 maç kazanabildi. 12 maçta 852 sayı üreten sarı kırmızılı takım 893 sayı yedi.



Bellona Kayseri Basketbol, ilk yarıda oynadığı Beşiktaş, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Adana Basketbol, Botaş, Canik Belediyespor ve İzmit Belediyespor maçlarını kazanırken Elazığ Özel İdare, Ormanspor, Çukurova Basketbol, Fenerbahçe, Galatasaray ve Çankaya Üniversitesi maçlarını kaybetti. Bellona Kayseri Basketbol'un ligin ilk yarısında oynadığı maçlar ve neticeleri şöyle:



Elazığ Özel İdare-Bellona Kayseri 83-68



Bellona Kayseri-Beşiktaş 96-91



Adana Basketbol-Bellona Kayseri 80-96



Bellona Kayseri-Hatay B.B.spor 77-59



Ormanspor-Bellona Kayseri 58-55



Bellona Kayseri-Botaş 61-58



Çukurova Basketbol-Bellona Kayseri 82-76



Bellona Kayseri Basketbol-Canik Bel.spor 73-58



Fenerbahçe-Bellona Kayseri 89-55



Bellona Kayseri-İzmit Belediyespor 82-76



Bellona Kayseri-Galatasaray 61-82



Çankaya Üniversitesi-Bellona Kayseri 77-52 - KAYSERİ

Kaynak: İHA