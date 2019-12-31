Bellona Kayseri ilk kez kaybetti
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Bellona Kayseri ilk kez kaybetti

Bellona Kayseri Basketbol, bu sezon iç sahada ilk mağlubiyetini aldı.

31.12.2019 11:00 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:00
Bellona Kayseri ilk kez kaybetti

, bu sezon iç sahada ilk mağlubiyetini aldı.

Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Bsketbol, ligin 12.haftasında sahasında Galatasaray'a mağlup olarak iç sahada ilk mağlubiyetini aldı.

Sarı-Kırmızılılar daha önce iç sahada oynadığı maçlarda Beşiktaş'ı 96-91, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 77-59, Botaş'ı 61-58, Samsun Canik Belediyespor'u 73-58 ve İzmit Belediyespor'u 82-76 mağlup etmişti.

(İHA)

Kaynak: İHA
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