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Bellona Kayseri ilk kez kaybetti

Bellona Kayseri Basketbol, bu sezon iç sahada ilk mağlubiyetini aldı.

31.12.2019 10:47 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:52
Bellona Kayseri ilk kez kaybetti

, bu sezon iç sahada ilk mağlubiyetini aldı.


Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Bsketbol, ligin 12.haftasında sahasında Galatasaray'a mağlup olarak iç sahada ilk mağlubiyetini aldı.


Sarı-Kırmızılılar daha önce iç sahada oynadığı maçlarda Beşiktaş'ı 96-91, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 77-59, Botaş'ı 61-58, Samsun Canik Belediyespor'u 73-58 ve İzmit Belediyespor'u 82-76 mağlup etmişti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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