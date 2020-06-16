Bellona Kayseri Gemoles'i transfer etti
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Bellona Kayseri Gemoles'i transfer etti

Bellona Kayseri Basketbol takımı, kadrosuna bir yabancı oyuncu daha kattı.

Bellona Kayseri Gemoles'i transfer etti
16.06.2020 10:52 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:37

Bellona Kayseri Basketbol takımı, kadrosuna bir yabancı oyuncu daha kattı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı kadrosuna bir yabancı oyuncu daha kattı. Sarı Kırmızılılar, Jacki Gemelos ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.

Son olarak Olympiakos forması giyen 31 yaşındaki Amerikalı oyuncu ile sözleşme yapıldı. Gard mevkinde oynayan 1.83 cm boyundaki Amerikalı oyuncu için kulübün sosyal paylaşım sitelerindeki hesabından açıklama yapıldı. "Hoş Geldin Jacki Gemelos" başlığı ile yapılan duyuruda "Kulübümüz transfer çalışmaları kapsamında en son Olympiakos forması giyen Jacki Gemelos ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine hoş geldin diyor ve başarılar diliyoruz" denildi.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Kaynak: İHA

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