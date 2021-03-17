Bellona Kayseri, EuroCup'a veda etti
17.03.2021 09:35 | Son Güncelleme: 17.03.2021 09:39
EuroCup Women Son 16 Turu karşılaşmasında Bellona Kayseri Basketbol, evinde Birevim Elazığ İl Özel İdarespor'a 88-86 mağlup oldu.
EuroCup Women Son 16 Turu karşılaşmasında Bellona Kayseri Basketbol, evinde Birevim Elazığ İl Özel İdarespor'a 88-86 mağlup oldu. Bellona Kayseri Basketbol, EuroCup Women'e son 16'da veda etti.
Bellona Kayseri Basketbol, oynadığı EuroCup Women Son 16 Turunda Birevim Elazığ İl Özel İdarespor'a 2 sayı farkla 88-86 mağlup olmaktan kurtulamadı. Sarı-kırmızılılar aldığı mağlubiyetin ardından EuroCup Women'e son 16 etabında veda ederek elendi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı