Bellona Kayseri dördüncü mağlubiyetini aldı
Bellona Kayseri Basketbol bu sezon oynadığı dördüncü maçını da kaybetti.
KAYSERİ (İHA) - Bellona Kayseri Basketbol bu sezon oynadığı dördüncü maçını da kaybetti.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol'da 2021-2022 sezonuna kötü başladı. Ligde geride kalan 4. hafta sonunda oynadığı 4 maçtan da salondan mağlubiyetle ayrılan sarı kırmızılılar 4 puan aldı. Ligde 11. sırada yer alan Bellona Kayseri Basketbol, ligin 5.haftasında sahasında UMF Yapı İzmit Belediyespor'u konuk edecek. Bellona Kayseri Basketbol oynadığı 4 maçta ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Antalya 07 Basketbol, Hatayspor ve Nesibe Aydın takımları ile oynadığı maçlarını kaybetti.
(Yüksel Yıkılmaz/İHA)
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