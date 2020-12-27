Bellona Kayseri deplasmanda kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bellona Kayseri deplasmanda kaybetti

27.12.2020 11:04 | Son Güncelleme: 27.12.2020 11:09
Bellona Kayseri deplasmanda kaybetti

Bellona Kayseri Basketbol ligin 13.haftasında deplasmanda oynadığı maçta Çankaya Üniversitesi'ne 86-75 mağlup oldu.

Bellona Kayseri Basketbol ligin 13.haftasında deplasmanda oynadığı maçta Çankaya Üniversitesi'ne 86-75 mağlup oldu.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol ilk yarının son maçında deplasmanda Çankaya Üniversitesi'ne konuk oldu. Ankara Spor Salonunda oynanan kazanan taraf 11 sayı farkla ev sahibi ekip oldu.

Salon: Ankara Spor Salonu

Hakemler: Ziya Özorhon, Fatih Güler, İsmail Binbir

Çankaya Üniversitesi: Zellous xxx 15, White xxx 18, Gizem Yavuz xxx 19, Bahar Öztürk xx 14, Talbert xxx 18, Ecem Kazar xx 2, Öze Kavurmacıoğlu x

Bellona Kayseri Basketbol: Melis Gülcan xx 9, Ayşegül Günay Aladağ xx 6, Harrigan xx 16, Kalani Brown xxx 19, Tyasha Harris xxx 18, Zeynep Öykü Kalbisagde x 3, Gülse Uğur x, Esra Ural Topuz x 4

Periyotlar: 1.Periyot: 23-19 (Çankaya Üniversitesi lehine), 2.Periyot: 15-18 (Bellona Kayseri lehine), 3. Periyot: 24-21 (Çankaya Üniversitesi lehine) 4.Periyot: 24-17 (Çankaya Üniversitesi lehine)

Devre: 38-37 (Çankaya Üniversitesi lehine) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Burak Özçivit Murat Dalkılıç Seren Serengil Farah Zeynep Abdullah
Spor Samet Aybaba Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İşçi Deprem Elazığ İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bellona Kayseri deplasmanda kaybetti | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 11:13:34. #1.15#
title