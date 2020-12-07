Bellona Kayseri deplasmanda kaybetti
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Bellona Kayseri deplasmanda kaybetti

07.12.2020 09:02 | Son Güncelleme: 07.12.2020 09:08
Bellona Kayseri deplasmanda kaybetti

Bellona Kayseri Basketbol takımı deplasmanda Botaş'a mağlup oldu.

Bellona Kayseri Basketbol takımı deplasmanda Botaş'a mağlup oldu.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı, Ankara'da oynadığı BOTAŞ maçından 79-60 mağlup ayrıldı.

Salon: Ankara DSİ Spor

Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Tunçtan Durmuşcan, Sedef Yarıcı,

BOTAŞspor: Williams xxx 21, Zeyno Işıl Şeren x, Zeynep Budak x, Büşra Akbaş xxx 12, Erdenay Topçu x 5, Bahar Çağlar xx 4, Hatice Pelin Gülçelik x 3, Sehernaz Çidal xx 7, Işılay Eğin x 2, Marina Bas xxx 25, Aysude Yıldıztekin x

Bellona Kayseri Basketbol: Sevgi Tonguç x 2, Zeynep Öykü Kalbisağde x 2, Melis Gülcan x 4, Ayşegül Günay Aladağ xx 8, Gülse Uğur x 2, Mikiah Harrigan xxx 17, Kalani Brown x 5, Jacki Gemelos xx 11, Esra Ural Topuz x, Tyasha Harris xx 9

Periyotlar: 1.Periyot: 24-12 (Botaş lehine) 2.Periyot: 14-16 (Bellona Kayseri lehine) 3.Periyot: 21-13 (Botaş lehine) 4.Periyot: 20-19 (Botaş lehine)

Devre: 38-28 (Botaş lehine) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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