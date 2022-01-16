Bellona Kayseri deplasmanda farklı kaybetti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bellona Kayseri deplasmanda farklı kaybetti

Bellona Kayseri deplasmanda farklı kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bellona Kayseri Basketbol, deplasmanda oynadığı maçta ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'a 35 sayı farkla kaybetti.

KAYSERİ (İHA) - Bellona Kayseri Basketbol, deplasmanda oynadığı maçta ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'a 35 sayı farkla kaybetti.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol dün deplasmanda oynadığı maçta güçlü rakibi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'a 75-40 mağlup oldu ve ligdeki 12 mağlubiyetini aldı.

Salon: Edip Buran Spor Salonu

Hakemler: Erhan Gürsel xx, Uygar Kurt xx, İzel Deniz Pehlivan xxx

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın xx (3), Zellous xx (3), Holingsvorth xx (6), Fagbenle xx (10), Thomas xxx (22), Şevval Akalan xx (2), Melis Talay xx (5), Yeliz Doğan xx (2), Fatmanur Karakaş x, Sinem Ataş xx (17), Turner xx (5), Esra Ural Topuz x

Bellona Kayseri Basketbol: Zeynep Öykü Kalbisağde x (3), Dilara Tongar x, Brooque Williams xx (5), Fahriya Abdi xx (9), Egle Sventoraite xx (12), Meltem Topaloğlu xx (6), Sevgi Tonguç xx (5), Gizem Tüzün x, Helin Boybeyi x

Periyotlar:

1. Periyot: 20-10

Devre: 40-18

3. Periyot: 62-33 - KAYSERİ

Bellona Kayseri deplasmanda farklı kaybetti

Bellona Kayseri deplasmanda farklı kaybetti

Bellona Kayseri deplasmanda farklı kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Bellona Kayseri Basketbol, deplasmanda oynadığı maçta ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'a 35 sayı farkla kaybetti.

title