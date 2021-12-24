Bellona Kayseri'de imzalar atıldı

KAYSERİ (İHA) - Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol'da yeni Başantrenör Muharrem Aclan Kavasoğlu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Düzenlenen imza törenine Sportif Direktör Ahmet Bozbey, Başantrenör Muharrem Aclan Kavasoğlu ve basın mensupları katıldı. Teknik ekibin uzun süredir takımda olmasının kolaylık olacağını söyleyen Muharrem Aclan Kavasoğlu, "Öncelikle geçmişi kuvvetli olan bir basketbol kulübü için ilgi önemli. Kayseri'de bu ilginin de yüksek olduğu görülüyor ve bence en büyük sermayelerden birisi bu. Buradaki kadın basketbol geçmişi oldukça kuvvetli. Belki maddi problemlerden dolayı bu duruma düşürülmüş ama her şeyden önce takımın kötü olduğunu düşünmüyorum. Sadece eksiğiz. Oyuncu sayısında ciddi bir eksiklik var. Bunlar giderildiği takdirde temelinde iyi oyuncuların olduğu bir kadro. Maç kazanabilmek, daha verimli hale gelebilmek daha kolay olacak. İnşallah bunları sağlamak için çalışacağız. Teknik ekibin de uzun süredir burada olması benim için büyük avantaj. Herkesin birlikte düşünerek hareket ettiği bir ortamda başarılı olmak daha kolay olacak. İnşallah Kayseri'nin desteği ile bu zor günleri atlatacağız" dedi.

Bellona Kayseri Sportif Direktörü Ahmet Bozbey de, "Takımın tekrardan yeşerebilmesi için çaba sarf eden başta Onursal Başkanımız Mehmet Özhaseki'ye, Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç ve Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu'nun da desteği ile bu takım ayakta kalacak. Bu sene değil düşmemek ilk 8'e girmeyi hedefleyeceğiz. Şu anda 10. sıradayız, 9 hafta geride kaldı ama daha çok maç var önümüzde. Hocamızın dediği gibi kötü kadromuz yok, birazcık moral olarak aşağılara inmiştik 1-2 oyuncu takviyesi ile sezon başında hedeflediğimiz ilk 8 içerisine girerek seneye yine Avrupa Kupası'nda boy göstermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Muharrem Aclan Kavasoglu ile sözleşme imzalandı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet