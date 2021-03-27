Bellona Kayseri'de 12 oyuncunun sözleşmesi sona erdi
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Bellona Kayseri'de 12 oyuncunun sözleşmesi sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bellona Kayseri'de 12 oyuncunun sözleşmesi sona erdi

Bellona Kayseri Basketbolda sezonun tamamlanmasının kadroda bulunan 14 oyuncunun 12'sinin sözleşmesi sona erdi.

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Bellona Kayseri Basketbolda sezonun tamamlanmasının kadroda bulunan 14 oyuncunun 12'sinin sözleşmesi sona erdi. 2 oyuncunun sözleşmesi devam ediyor.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol 2020-2021 sezonunu 36 puanla 10.sırada tamamladı. Sarı-Kırmızılılar takımda bu sezon 16 isim forma giydi. 16 isimden 2 isim Kylee Shooh ve Jacki Gemelos ile yollar sezon içerisinde ayrılmıştı. Sezonu 14 oyuncu ile tamamlayan Sarı-Kırmızılı takımda sezonun tamamlanmasının ardından Ayşegül Günay Aladağ, Zeynep Öykü Kalbisağde, Melis Gülcan, Esra Ural Topuz, Tyasha Pearl Harris, Gülse Uğur, Mikiah Harrigan, Kalani Brown, Maja Miljkovic, Kitija Laksa, Glory Bassey Johnson ve Cansu Çolakoğlu'nun sözleşmesi sona erdi. Genç oyuncular Sevgi Tonguç ve Fatma Dikmen'in ise sözleşmeleri devam ediyor.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Bellona Kayseri'de 12 oyuncunun sözleşmesi sona erdi
Bellona Kayseri'de 12 oyuncunun sözleşmesi sona erdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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