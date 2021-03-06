Bellona Kayseri çıkışını sürdürdü
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Bellona Kayseri çıkışını sürdürdü

06.03.2021 18:35 | Son Güncelleme: 06.03.2021 18:39
Bellona Kayseri çıkışını sürdürdü

Bellona Kayseri Basketbol takımı ligde 9. galibiyetini aldı.

Bellona Kayseri Basketbol takımı ligde 9. galibiyetini aldı. Sarı-Kırmızılılar bu sezon üst üste dördüncü maçını kazandı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı 9 galibiyetini aldı. Ligin 24. haftasında evinde Botaş ile karşılaşan Sarı-Kırmızılı ekip, 70-55'lık skorla kazanmayı başardı. Son haftalarda çıkışa geçerek seri galibiyet elde eden Sarı-Kırmızılılar 4 maçtır kaybetmiyor. 24 maçta 15 yenilgi alan Bellona Kayseri Basketbol takımı 9 kez de kazanan taraf oldu. Sarı-Kırmızılı takım sahasında oynadığı OGM Ormanspor, Samsun Canik Belediyespor, Beşiktaş, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Adana Basketbol, Birevim Elazığ İl Özel İdarespor, Botaş ve deplasmanda ise ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ile Samsun Canik Belediyespor maçlarını kazandı.

Sarı-Kırmızılılar ligdeki puanını 33 yapan Sarı-Kırmızılılar 25.haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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