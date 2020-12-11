Bellona Kayseri, Beşiktaş'a bileniyor
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Bellona Kayseri, Beşiktaş'a bileniyor

11.12.2020 09:10 | Son Güncelleme: 11.12.2020 09:16
Bellona Kayseri, Beşiktaş'a bileniyor

Bellona Kayseri Basketbol ligin 12.haftasında sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Bellona Kayseri Basketbol ligin 12.haftasında sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol, sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Ligin 11.haftasını deplasmanda Botaş'a farklı mağlup olarak kapatan Sarı-Kırmızılılar evinde oynayacağı Beşiktaş maçını kazanarak moral bulmak istiyor.

Ligde geride kalan 11 haftada oynadığı 10 maçta 2 galibiyet ve 8 mağlubiyet alan Bellona Kayseri, 12 puanla 10.sırada yer alıyor.

13 Aralık 2020 Pazar günü Kayseri Kadir Has Spor Salonunda oynanacak olan Bellona Kayseri-Beşiktaş karşılaşması saat 15.30'da başlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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