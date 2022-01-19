Bellona Kayseri Basketbolda ayrılık

KAYSERİ (İHA) - Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbolun Amerikalı oyuncusu Destiny Slocum ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Destin Slocum bu sezon sarı kırmızılı forma ile 11 maçta oynarken 187 sayı üretti. Bellona Kayseri Basketbol Kulübünden yapılan açıklamada, Oyuncumuz Destiny Slocum ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine herşey için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - KAYSERİ

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