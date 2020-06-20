Bellona Kayseri Basketbol, Zeynep Öykü Kalbisağde'yi transfer etti Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, Zeynep Öykü Kalbisağde'yi kadrosuna kattı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, Zeynep Öykü Kalbisağde'yi kadrosuna kattı.

Kayseri ekibi, son olarak Adana Basketbol'da forma giyen 20 yaşındaki Kalbisağde'yle sezon sonuna kadar anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından transferle ilgili, "Kulübümüz transfer çalışmaları kapsamında Zeynep Öykü Kalbisağde ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine hoşgeldin diyor ve başarılar diliyoruz." paylaşımı yapıldı.

Kaynak: AA