Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferleri Williams, Dean ve Abdi sağlık kontrolünden geçirildi
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Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferleri Williams, Dean ve Abdi sağlık kontrolünden geçirildi

Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferleri Williams, Dean ve Abdi sağlık kontrolünden geçirildi
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferleri Brooque Williams, Japreece Dean ve Farhiya Abdi, sağlık kontrolünden geçirildi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferleri Brooque Williams, Japreece Dean ve Farhiya Abdi, sağlık kontrolünden geçirildi.

Kayseri ekibinin yeni transferleri Williams, Dean ve Abdi, özel bir hastanede sağlık kontrollerine tabi tutuldu.

İsveçli oyuncu Abdi, son olarak İspanya'nın Ciudad de los Adelantados takımında forma giyerken, ABD'li Dean geçen sezonu Rus ekibi Dinamo Novosibirsk'te geçirmişti.

ABD'li oyun kurucu Brooque Williams ise son olarak İtalya'nın Virtus Bologna takımında forma giymişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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