Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferleri Siksniute ve Brezinova sağlık kontrolünden geçirildi
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Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferleri Siksniute ve Brezinova sağlık kontrolünden geçirildi

Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferleri Siksniute ve Brezinova sağlık kontrolünden geçirildi
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferleri Litvanyalı Egle Siksniute ile Çek Renata Brezinova, sağlık kontrolünden geçirildi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferleri Litvanyalı Egle Siksniute ile Çek Renata Brezinova, sağlık kontrolünden geçirildi.

Kayseri ekibinin yeni transferleri Siksniute ile Brezinova, özel bir hastanede sağlık kontrollerine tabi tutuldu.

30 yaşında ve 1,98 metre boyundaki Siksniute, son olarak İzmit Belediyespor forması giyerken, 31 yaşında ve 1,85 metre boyundaki Brezinova, geçen sezonu ülkesinin Brno takımında geçirmişti.

Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferleri Siksniute ve Brezinova sağlık kontrolünden geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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