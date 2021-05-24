Bellona Kayseri Basketbol, Slocum ve Siksniute'yi transfer etti
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Bellona Kayseri Basketbol, Slocum ve Siksniute'yi transfer etti

Bellona Kayseri Basketbol, Slocum ve Siksniute'yi transfer etti
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, ABD'li Destiny Slocum ile Litvanyalı Egle Siksniute'yi kadrosuna dahil etti.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, ABD'li Destiny Slocum ile Litvanyalı Egle Siksniute'yi kadrosuna dahil etti.

Kayseri ekibi, Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nde (WNBA) forma giyen 24 yaşındaki Destiny Slocum ve İzmit Belediyespor'dan 30 yaşındaki Egle Siksniute ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Kulüp asbaşkanı Özkan Arseven, kulübün sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Transfer çalışmalarımız hocamızın verdiği liste doğrultusunda devam etmektedir. Bugün iki yabancı oyuncuyu kadromuza kattık. Geçen sezon ligimizde forma giyen Egle Siksniute ve ABD'li Destiny Slocum gelecek sezon formamızı giyecektir. Hedefimizde bulunan iki oyuncunun daha transferi konusunda gayretlerimiz sürüyor. İnşallah kısa sürede onları da duyuracağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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