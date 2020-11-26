Bellona Kayseri Basketbol, Samsun'u bekliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Bellona Kayseri Basketbol, Samsun'u bekliyor

26.11.2020 11:45 | Son Güncelleme: 26.11.2020 11:50
Bellona Kayseri Basketbol, Samsun'u bekliyor

Herbalife Nitrition Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, Samsun Canik ile Cumartesi günü Kadir Has Kongre Merkezi ve Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

Herbalife Nitrition Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, Samsun Canik ile Cumartesi günü Kadir Has Kongre Merkezi ve Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

Cumartesi günü 16.00'da oynanacak olan karşılaşmanın hazırlıklarını Kadir Has Kongre Merkezi ve Spor Salonu'nda sürdüren Bellona Kayseri Basket kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Bellona Kayseri Basket Baş Antrenörü Ayhan Avcı, Samsun maçını kazanarak çıkışa geçmek istediklerini söyledi. İlk yarıyı ilk 8 arasında bitirip Türkiye Kupası'na katılmayı da istediklerini söyleyen Avcı, "Bugüne kadar özellikle ribaunt konusunda çok sıkıntı çektik. Kalani Brown'un transferi ile bu sorunumuzu çözdüğümüzü düşünüyorum. Kalan 5 maçımız var ve bu 5 maçı kazanıp ilk yarıyı iyi bir yerde bitirmek istiyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Cumartesi günü oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Bellona Kayseri Basket'in yeni transferi Kalani Brown ise takımla birlikte çalışmalara başladı. Brown, Türkiye'de olmaktan dolayı mutlu olduğunu ve takıma katkı sağlamak için burada olduğunu söyledi. - KAYSERİ

Bunlar da ilginizi çekebilir

Merkez'in faiz kararı sonrası 2. el araç piyasasında dört gözle beklenen gelişme yaşandı
Merkez'in faiz kararı sonrası 2. el araç piyasasında dört gözle beklenen gelişme yaşandı
Biz donarken o açıldıkça açıldı! Alemin Kralı Oben, iç çamaşırıyla dışarı çıkıp poz verdi
Biz donarken o açıldıkça açıldı! Alemin Kralı Oben, iç çamaşırıyla dışarı çıkıp poz verdi
Önce annesinin dostu sonra erkek arkadaşı istismar etti! En acısı da annesini inandıramadı
Önce annesinin dostu sonra erkek arkadaşı istismar etti! En acısı da annesini inandıramadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son Dakika | Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferi Brown sağlık kontrolünden geçirildi
Son Dakika | Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferi Brown sağlık kontrolünden geçirildi
Birevim Elazığ Özel İdaresi Bellona Kayseri Basketbol Maçına Covid-19 Engeli
Birevim Elazığ Özel İdaresi Bellona Kayseri Basketbol Maçına Covid-19 Engeli
Son dakika... Bellona Kayseri Basketbol, Kalani Brown'u transfer etti
Son dakika... Bellona Kayseri Basketbol, Kalani Brown'u transfer etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Alaattin Çakıcı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akbağ Özge Özberk Sinan Akçıl Demet Akalın
Spor Falcao Şenol Güneş Deniz Türüç Caner Erkin Abdullah Avcı
Tüm Haberler Ölü Kasım Futbolcu Dağlık Karabağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bellona Kayseri Basketbol, Samsun'u bekliyor - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 12:23:03. #1.14#
title