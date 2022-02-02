Bellona Kayseri Basketbol-Nesibe Aydın maçı ertelendi
AA, Murat Asil - Spor
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Bellona Kayseri Basketbol'da tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle, takımın 20. haftada Nesibe Aydın ile oynayacağı maç ertelendi.
KAYSERİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Bellona Kayseri Basketbol'da tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle, takımın 20. haftada Nesibe Aydın ile oynayacağı maç ertelendi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızda artan Kovid-19 vakaları sebebiyle 5 Şubat'ta evimizde oynayacağımız Nesibe Aydın müsabakası, 23 Şubat'a ertelenmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Kayseri ekibinde 6 oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
AA / Murat Asil - Spor