Bellona Kayseri Basketbol-Nesibe Aydın maçı ertelendi - Haberler Spor
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Bellona Kayseri Basketbol-Nesibe Aydın maçı ertelendi

AA, Murat Asil - Spor
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Bellona Kayseri Basketbol-Nesibe Aydın maçı ertelendi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Bellona Kayseri Basketbol'da tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle, takımın 20. haftada Nesibe Aydın ile oynayacağı maç ertelendi.

KAYSERİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Bellona Kayseri Basketbol'da tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle, takımın 20. haftada Nesibe Aydın ile oynayacağı maç ertelendi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızda artan Kovid-19 vakaları sebebiyle 5 Şubat'ta evimizde oynayacağımız Nesibe Aydın müsabakası, 23 Şubat'a ertelenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kayseri ekibinde 6 oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

AA / Murat Asil - Spor

Basketbol Süper Ligi, basketbol, Kayseri, Aydın, Spor, Haber

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