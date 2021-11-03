Bellona Kayseri Basketbol-Nesibe Aydın: 76 - 85

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Levgenii Nagomi, Andrea Bongiomi, Mlosav Kaludjerovic

3'ÜNCÜ PERİYOT: 51-56

Kadınlar EuroCup D Grubu 4'üncü maçında Bellona Kayseri Basketbol sahasında Nesibe Aydın'ı konuk etti. Konuk ekip, karşılaşmadan 85-76'lık skorla galip ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi 30 sayı ile Kayseri Basketbol'dan Egle Sventroaite oldu.