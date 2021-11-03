Bellona Kayseri Basketbol-Nesibe Aydın: 76 - 85
Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Haberler | Spor
SALON: Kadir HasHAKEMLER: Levgenii Nagomi, Andrea Bongiomi, Mlosav KaludjerovicBELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Zeynep Öykü 1, Meltem 8, Sevgi 3, Williams 17, Sventroaite 30, Gizem 2, Slocum 15NESİBE AYDIN: Thomas 10, Snytsina 17, Merve Uygül, Gülşah, Nacickaite 27, Hülya 8, Meltem 3, Harika 16,...
SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Levgenii Nagomi, Andrea Bongiomi, Mlosav KaludjerovicBELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Zeynep Öykü 1, Meltem 8, Sevgi 3, Williams 17, Sventroaite 30, Gizem 2, Slocum 15NESİBE AYDIN: Thomas 10, Snytsina 17, Merve Uygül, Gülşah, Nacickaite 27, Hülya 8, Meltem 3, Harika 16, Coates 41'İNCİ PERİYOT: 16-24DEVRE: 33-43
3'ÜNCÜ PERİYOT: 51-56
Kadınlar EuroCup D Grubu 4'üncü maçında Bellona Kayseri Basketbol sahasında Nesibe Aydın'ı konuk etti. Konuk ekip, karşılaşmadan 85-76'lık skorla galip ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi 30 sayı ile Kayseri Basketbol'dan Egle Sventroaite oldu.- Kayseri