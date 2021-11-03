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Bellona Kayseri Basketbol-Nesibe Aydın: 76 - 85

Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Haberler | Spor
Bellona Kayseri Basketbol-Nesibe Aydın: 76 - 85

SALON: Kadir HasHAKEMLER: Levgenii Nagomi, Andrea Bongiomi, Mlosav KaludjerovicBELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Zeynep Öykü 1, Meltem 8, Sevgi 3, Williams 17, Sventroaite 30, Gizem 2, Slocum 15NESİBE AYDIN: Thomas 10, Snytsina 17, Merve Uygül, Gülşah, Nacickaite 27, Hülya 8, Meltem 3, Harika 16,...

KAYSERİ (DHA) -

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Levgenii Nagomi, Andrea Bongiomi, Mlosav Kaludjerovic

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Zeynep Öykü 1, Meltem 8, Sevgi 3, Williams 17, Sventroaite 30, Gizem 2, Slocum 15

NESİBE AYDIN: Thomas 10, Snytsina 17, Merve Uygül, Gülşah, Nacickaite 27, Hülya 8, Meltem 3, Harika 16, Coates 4

1'İNCİ PERİYOT: 16-24

DEVRE:   33-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 51-56

Kadınlar EuroCup D Grubu 4'üncü maçında Bellona Kayseri Basketbol sahasında Nesibe Aydın'ı konuk etti. Konuk ekip, karşılaşmadan 85-76'lık skorla galip ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi 30 sayı ile Kayseri Basketbol'dan Egle Sventroaite oldu.


- Kayseri
Bellona Kayseri Basketbol-Nesibe Aydın: 76 - 85

Bellona Kayseri Basketbol-Nesibe Aydın: 76 - 85

Bellona Kayseri Basketbol-Nesibe Aydın: 76 - 85

Bellona Kayseri Basketbol-Nesibe Aydın: 76 - 85

Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Spor Haberleri
Basketbolda salonlara tam kapasiteyle seyirci alınacak

Basketbolda salonlara tam kapasiteyle seyirci alınacak

 Türkiye Basketbol Federasyonu, müsabakalarda salonlara tam kapasiteyle seyirci alınmasına karar verildiğini duyurdu.

Türkiye Basketbol Federasyonu, müsabakalarda salonlara tam kapasiteyle seyirci alınmasına karar verildiğini duyurdu.
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