Haberler » Spor » Bellona Kayseri Basketbol, Nazlı Bircan Gökdemir'i transfer etti - Spor

Bellona Kayseri Basketbol, Nazlı Bircan Gökdemir'i transfer etti

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, Nazlı Bircan Gökdemir'i kadrosuna kattı.

12.01.2020 16:44 | Son Güncelleme: 12.01.2020 16:44
Bellona Kayseri Basketbol, Nazlı Bircan Gökdemir'i transfer etti

Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Ligi takımlarından Basketbol, Nazlı Bircan Gökdemir'i kadrosuna kattı.

Kayseri ekibi, İzmit Belediyespor takımında forma giyen 29 yaşındaki Nazlı Bircan Gökdemir ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından transferle ilgili, "Kulübümüz transfer çalışmaları kapsamında Nazlı Bircan Gökdemir ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine hoş geldin diyor ve başarılar diliyoruz." paylaşımı yapıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler