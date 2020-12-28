Bellona Kayseri Basketbol memnun edemedi
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Bellona Kayseri Basketbol memnun edemedi

28.12.2020 13:52 | Son Güncelleme: 28.12.2020 13:57
Bellona Kayseri Basketbol memnun edemedi

Bellona Kayseri Basketbol, 13 hafta süren ligin ilk yarısında camiasını memnun edemedi.

Bellona Kayseri Basketbol, 13 hafta süren ligin ilk yarısında camiasını memnun edemedi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol ligin ilk yarısı oynadığı 13 maçta 3 galibiyet ve 10 mağlubiyet alarak 16 puan topladı. Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Sarı-Kırmızılılar 13 hafta sonunda 3 galibiyeti de evinde aldı.

Sarı Kırmızılılar, OGM Ormanspor'u, Samsun Canik Belediyespor ve Beşiktaş'ı yenerken, İzmit Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray, Adana Basketbol, Nesibe Aydın, Fenerbahçe, Mersin Yenişehir Belediyespor, Botaş, Elazığ İl Özel İdarespor ve Çankaya Üniversitesine mağlup oldu.

Bellona Kayseri Basketbol'un ilk yarıda oynadığı maçlar ve sonuçları şu şekilde;

1.Hafta Bellona Kayseri Basketbol-İzmit Belediyespor 68-69

2.Hafta Hatay B.B.spor-Bellona Kayseri Basketbol 90-88

3.Hafta Bellona Kayseri Basketbol-Galatasaray 74-79

4.Hafta Adana Basketbol-Bellona Kayseri Basketbol 83-70

5.Hafta Bellona Kayseri Basketbol-Nesibe Aydın 62-70

6.Hafta Fenerbahçe-Bellona Kayseri Basketbol 91-69

7.Hafta Bellona Kayseri Basketbol-OGM Ormanspor 80-79

8.Hafta Bellona Kayseri Basketbol-Mersin Yenişehir Belediyespor 82-96

9.Hafta Bellona Kayseri Basketbol-Samsun Canik Belediye 107-54

10.Hafta Botaş-Bellona Kayseri Basketbol 79-60

11.Hafta Bellona Kayseri Basketbol-Beşiktaş 91-87

12.Hafta Elazığ İl Özel İdare-Bellona Kayseri Basketbol 89-76

13.Hafta Çankaya Üniversitesi-Bellona Kayseri Basketbol 86-75 - KAYSERİ

Bellona Kayseri Basketbol memnun edemedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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