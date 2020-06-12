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Bellona Kayseri Basketbol, Melis Gülcan ile Tyasha Harris'i transfer etti

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, ABD'li Tyasha Harris ile Melis Gülcan'ı kadrosuna kattı.

Bellona Kayseri Basketbol, Melis Gülcan ile Tyasha Harris'i transfer etti
12.06.2020 12:53 | Son Güncelleme: 12.06.2020 12:56

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, ABD'li Tyasha Harris ile Melis Gülcan'ı kadrosuna kattı.

Kayseri ekibi, en son WNBA takımlarından Dallas Wings forması giyen 22 yaşındaki oyun kurucu Tyasha Harris ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezonu Botaş forması altında geçiren eski oyuncusu 24 yaşındaki Melis Gülcan'ı da transfer etti.

Kulübün sportif direktörü Ahmet Bozbey, AA muhabirine, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini, bugün de Melis Gülcan ve Tyasha Harris'i kadrolarına kattıklarını söyledi.

Bu transferlerle şimdiye kadar 4 oyuncuyu kadrolarına katmış olduklarını belirten Bozbey, transfer dönemini 4'ü yabancı olmak üzere 9 transferle kapatmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Spor Manşet

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