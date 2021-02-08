Bellona Kayseri Basketbol, Kitija Laksa'yı renklerine bağladı
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Bellona Kayseri Basketbol, Kitija Laksa'yı renklerine bağladı

08.02.2021 14:41 | Son Güncelleme: 08.02.2021 14:45
Bellona Kayseri Basketbol, Kitija Laksa'yı renklerine bağladı

HERBALIFE Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, 24 yaşındaki Letonyalı guard Kitija Laksa'yı transfer etti.

HERBALIFE Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, 24 yaşındaki Letonyalı guard Kitija Laksa'yı transfer etti.

Kayseri ekibi lige verilen milli maç arasında Letonya takımı TTT Riga'da forma giyen Kitija Laksa ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Kitija Laksa. Kulübümüz transfer çalışmaları kapsamında en son TTT Riga forması giyen Kitija Laksa ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine hoş geldin diyor ve başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN

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