Bellona Kayseri Basketbol, Kaela Dawn Davis ile 1 yıllığına anlaştı
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, ABD'li oyuncu Kaela Dawn Davis'i kadrosuna kattı.
28.12.2019 17:06 | Son Güncelleme: 28.12.2019 17:06
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, ABD'li oyuncu Kaela Dawn Davis'i kadrosuna kattı.
Bellona Kayseri Basketbol, ABD'nin Dallas Wings takımında forma giyen 25 yaşındaki Davis ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Oyun kurucu olarak görev yapan Davis, 2017-2018 sezonunda Galatasaray forması giymişti.
Kaynak: AA
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