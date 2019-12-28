Haberler » Spor » Bellona Kayseri Basketbol, Kaela Dawn Davis ile 1 yıllığına anlaştı - Spor

Bellona Kayseri Basketbol, Kaela Dawn Davis ile 1 yıllığına anlaştı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, ABD'li oyuncu Kaela Dawn Davis'i kadrosuna kattı.

28.12.2019 17:06 | Son Güncelleme: 28.12.2019 17:06
Bellona Kayseri Basketbol, Kaela Dawn Davis ile 1 yıllığına anlaştı

Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Ligi takımlarından Basketbol, ABD'li oyuncu Kaela Dawn Davis'i kadrosuna kattı.

Bellona Kayseri Basketbol, ABD'nin Dallas Wings takımında forma giyen 25 yaşındaki Davis ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Oyun kurucu olarak görev yapan Davis, 2017-2018 sezonunda Galatasaray forması giymişti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler