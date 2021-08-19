Bellona Kayseri Basketbol, Kadınlar Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı hedefliyor
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Bellona Kayseri Basketbol, Kadınlar Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı hedefliyor

Bellona Kayseri Basketbol, Kadınlar Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı hedefliyor
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol'un kulüp asbaşkanı Özkan Arseven, Avrupa Ligi'nde ön eleme turnuvasını geçerek gruplara kalmayı hedeflediklerini belirtti.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol'un kulüp asbaşkanı Özkan Arseven, Avrupa Ligi'nde ön eleme turnuvasını geçerek gruplara kalmayı hedeflediklerini belirtti.

Arseven, yaptığı yazılı açıklamada, 21 Eylül'de Romanya'da katılacakları Kadınlar Avrupa Ligi ön eleme turnuvasında, rakiplerini geçerek Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ardından gruplarda Türkiye'ye temsil etmenin gururunu yaşamak istediklerini kaydetti.

Almanya'nın Freising kentinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu gruplara kalmak için Sepsi (Romanya) ve Szeskzard (Macaristan) takılarıyla eşleştiklerini anımsatan Arseven, "21 Eylül'de Szeskzard, 23 Eylül'de ACS Sepsi ile karşılaşacağız. Takımımıza, teknik ekibimize güveniyoruz ve şimdiden kendilerine başarılar diliyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edip gruplara kalacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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