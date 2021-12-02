Bellona Kayseri Basketbol İsrail'de

KAYSERİ (İHA) - Bellona Kayseri Basketbol yarın oynayacağı Neve David Ramla maçı için İsrail'e giderek maç saatini beklemeye başladı.

FIBA Avrupa Kupası D Grubunda mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol grubun son maçında İsrail ekibi Neve David Ramla takımına konuk olacak. Sarı kırmızılı takım bugün sabah saatlerinde İstanbul'a ardından İsrail'e gitti. Grupta geride kalan 5 maç sonunda 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan Bellona Kayseri Basketbol 6 puanla 4. sırada yer alıyor. Sorunsuz bir şekilde İsrail'e ulaşan Kayseri ekibini havaalanında Tel Aviv Maslahatgüzarı Mehmet Fazıl Şekerci karşıladı. Yarın İsrail'de oynanacak olan Neve David Ramla ile Bellona Kayseri Basketbol maçı TSİ ile 19.30'da başlayacak.

Bellona Kayseri Basketbol Kulübünden yapılan açıklamada, "Perşembe günü oynayacağımız Euro Cup Women, Neve David Ramla karşılaşması öncesi bizleri havalimanında karşılayan Tel Aviv Maslahatgüzarı Mehmet Fazıl Şekerci'ye teşekkür ederiz" denildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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