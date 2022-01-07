Bellona Kayseri Basketbol ile başantrenör Kavasoğlu'nun yolları ayrıldı

KAYSERİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol'da başantrenör Aclan Kavasoğlu'yla yollar ayrıldı.

Kulüp menajeri Semih Tektaş, AA muhabirine, Kavasoğlu ile karşılıklı anlaşarak ayrılık kararı aldıklarını belirtti.

Alınan kararın her iki tarafa da hayırlı olması temennisinde bulunan Tektaş, "Hocamızla yöneticiler olarak bir görüşme gerçekleştirdik ve yollarımızı ayırma kararı aldı. Aclan hocaya bugüne kadar kulübe vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kayseri ekibi, başantrenör Ayhan Avcı'nın 5 Aralık'ta görevinden ayrılmasının ardından 22 Aralık'ta Kavasoğlu ile anlaşmıştı.

Bellona Kayseri Basketbol, Aclan Kavasoğlu yönetiminde 2 maça çıktı.

AA / Murat Asil - Spor Haberleri

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