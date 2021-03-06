Bellona Kayseri Basketbol hızlı hücum ve bench sayılarında etkili oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bellona Kayseri Basketbol hızlı hücum ve bench sayılarında etkili oldu

06.03.2021 18:45 | Son Güncelleme: 06.03.2021 18:50
Bellona Kayseri Basketbol hızlı hücum ve bench sayılarında etkili oldu

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nde rakibi Botaş'a şans tanımayan Bellona Kayseri Basketbol, hızlı hücum ve bench sayılarında etkili oldu.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nde rakibi Botaş'a şans tanımayan Bellona Kayseri Basketbol, hızlı hücum ve bench sayılarında etkili oldu.

Karşılaşmayı 70-55 kazanmasını bilen Bellona Kayseri Basketbol, rakibinin top kayıplarından 19 sayı buldu. Pota altında ve hücumlarda etkili olan Kayseri temsilcisi boyalı alanda 28, ikinci şans sayılarından ise 7 sayı buldu. Hızlı hücumlarda etkili olmaya devam eden Bellona Kayseri Basketbol, 18 sayı bulurken, benchte ise 18 sayı buldu. Karşılaşmada en yüksek sayı farkını 17'ye kadar çıkaran Bellona Kayseri Basketbol, en büyük serisini 9'a kadar çıkardı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Şentop Necmettin Erbakan
Magazin Sezen Aksu Demet Akalın Kerimcan Durmaz İbrahim Tatlıses
Spor Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bellona Kayseri Basketbol hızlı hücum ve bench sayılarında etkili oldu - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 18:51:31. #1.14#
title