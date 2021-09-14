Bellona Kayseri Basketbol, Galatasaray maçı sonrası Romanya'ya gidecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bellona Kayseri Basketbol, Galatasaray maçı sonrası Romanya'ya gidecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bellona Kayseri Basketbol, Galatasaray maçı sonrası Romanya'ya gidecek

Yeni sezon öncesinde hazırlık karşılaşmalarına devam eden Bellona Kayseri Basketbol; 18 Ekim'de İstanbul'da Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Yeni sezon öncesinde hazırlık karşılaşmalarına devam eden Bellona Kayseri Basketbol; 18 Ekim'de İstanbul'da Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Hazırlık karşılaşmasının ardından Kayseri temsilcisi Romanya'ya gidecek.

Eurolig eleme grubu karşılaşmalarına Romanya'da çıkacak olan Bellona Kayseri Basketbol, Galatasaray maçını bu maçlar öncesinde iyi bir hazırlık olarak görüyor. Galatasaray maçının Eurolig öncesinde önemli bir hazırlık aşaması olacağına değinen Bellona Kayseri Sportif Direktörü Ahmet Bozbey; "Galatasaray maçında eksiklerimizi son kez görme şansı bulacağız. 19'unda ise Romanya'ya giderek kampa gireceğiz" diye konuştu. Hazırlıklarını sürdüren Bellona Kayseri Basketbol, Romanya'da 21 Ekim'de Szekszard ile 23 Ekim'de ise Sepsi ile eleme grubunun son maçını oynayacak. Bu maçları kazanmak istediklerini söyleyen Bellona Kayseri Basketbol Sportif Direktörü Ahmet Bozbey, "İddiaı gidiyoruz" dedi.

(Erhan Kan/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Berat Albayrak, Trabzonspor-Galatasaray maçını locadan izledi

Berat Albayrak, Trabzonspor-Galatasaray maçını locadan izledi
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Mansur Yavaş Fahrettin Koca
Magazin Gülşen Beren Saat Yıldız Tilbe
Spor Rıza Çalımbay Marcao Alper Yılmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bellona Kayseri Basketbol, Galatasaray maçı sonrası Romanya'ya gidecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 11:38:20. #1.12#