Bellona Kayseri Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Dörtlü Final hedefliyor
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Bellona Kayseri Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Dörtlü Final hedefliyor

01.03.2021 13:25 | Son Güncelleme: 01.03.2021 13:28
Bellona Kayseri Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Dörtlü Final hedefliyor

Bellona Kayseri Basketbol Kulübü Asbaşkanı Özkan Arseven, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda hedeflerinin Dörtlü Final'e kalmak olduğunu bildirdi.

Bellona Kayseri Basketbol Kulübü Asbaşkanı Özkan Arseven, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda hedeflerinin Dörtlü Final'e kalmak olduğunu bildirdi.

Arseven, yaptığı yazılı açıklamada, takımlarının Avrupa'da son 16 turuna kalmasının ardından Uluslararası Basketbol Federasyonuna (FIBA) ev sahipliği için müracaat ettiklerini, son 16 turu ve çeyrek finallerin bir ayağının Kayseri'de oynanması için olur aldıklarını anımsattı.

Önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacakları için sabırsızlandıklarını vurgulayan Arseven, "Şehrimize gelecek 3 takımı da en iyi şekilde ağırlayacağız. Hazırlıklarımıza başladık. Umuyorum ki oynayacağımız 2 karşılaşmayı da kazanarak adımızı Dörtlü Final'e yazdıracağız." ifadelerini kullandı.

Maçlara Kadir Has Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağını belirten Arseven, takımların 14 Mart'ta Kayseri'ye geleceğini kaydetti.

Kayseri'de, 16 Mart'taki Birevim Elazığ İl Özel İdare-Bellona Kayseri Basketbol ve KSC Szekszard-Saint-Amand Hainaut Basket son 16 turu maçları ile 18 Mart'ta bu eşleşmelerin galiplerinin karşılaşacağı çeyrek final müsabakası oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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