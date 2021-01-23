Bellona Kayseri Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda mutlu sona ulaşmak istiyor

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turuna kalan Bellona Kayseri Basketbol Takımı, daha önce 3 kez final oynadığı organizasyonda bu kez mutlu sona ulaşmayı amaçlıyor.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turuna kalan Bellona Kayseri Basketbol Takımı, daha önce 3 kez final oynadığı organizasyonda bu kez mutlu sona ulaşmayı amaçlıyor.

Tarihinde 6. kez mücadele ettiği ve 3 kez final oynadığı FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'na bu yıl büyük ümitlerle giden Kayseri temsilcisi, grup maçlarında 2 galibiyet alarak bir üst tura yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Macaristan'ın Györ kentinde yapılan A Grubu maçlarında ilk olarak ev sahibi Uni Gyor'u 86-72 yenen Kayseri temsilcisi, ikinci maçında ise bir diğer Macar ekibi KSC Szekszard'a 88-71'lik skorla boyun eğdi. Son maçında dün Ukrayna temsilcisi Prometey'i 106-82 yenen Bellona Kayseri Basketbol, son 16 turuna kaldı.

Bellona Kayseri Basketbol, bu turda Türk temsilcilerinden Birevim Elazığ İl Özel İdare'yle eşleşti.

- 3 kez final oynadı

FIBA Avrupa Kupası'nda grup ikincisi olarak son 16'ya kalan Bellona Kayseri Basketbol, daha önce Kayseri KASKİ adı altında bu kupada 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında üst üste iki kez final oynadı.

Kayseri Basketbol adıyla da 2016-2017 yılında Avrupa Kupası'nda final oynayan Kayseri temsilcisi, 2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında ise Türkiye'yi FIBA Avrupa Ligi'nde temsil etme başarısı gösterdi.

Arseven: "Kupayı Kayseri'ye getirmek istiyoruz"

Kulüp asbaşkanı Özkan Arseven, AA muhabirine, bu yıl FIBA Avrupa Kupası'nda şampiyon olacaklarına inandıklarını söyledi.

Son 16 turuna yükselmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Arseven, "Özellikle takımın sergilediği oyun bizi umutlandırdı. Yıllardır kapısını aşındırdığımız ve 3 kez final oynadığımız turnuvada artık kupayı Kayseri'ye getirmek istiyoruz. Bunu başaracak bir takıma sahibiz. Biz buna inandık, inşallah başaracağız." diye konuştu.

Kayseri'yi Avrupa'da düzenli şekilde temsil eden bir kulübün daha fazla desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Arseven, şunları kaydetti:

"Kulüpte ciddi bir maddi sorun söz konusu. Bu sezon iyi bir ekip kurduk ancak destek alamazsak, tarihinde bu kadar başarı bulunan kulüp kapanma noktasına gelebilir. Bellona Kayseri Basketbol, bu şehrin marka değeridir. Bu takımın başarıları şehirdeki herkesin göğsünü kabartır. Bu yüzden herkesin elini taşın altına koyması gerekir. Şehrin ileri gelenlerinin kulübe destek vermesi gerekir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin