Bellona Kayseri Basketbol elendi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bellona Kayseri Basketbol elendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bellona Kayseri Basketbol elendi

Bellona Kayseri Basketbol takımı, EuroLeage ön eleme müsabakalarında başarısız olarak elendi.

KAYSERİ (İHA) - Bellona Kayseri Basketbol takımı, EuroLeage ön eleme müsabakalarında başarısız olarak elendi. Sarı kırmızılılar, EuroCup'a katılacak

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol takımı, Euro League ön eleme maçlarında başarısız oldu. Romanya'da müsabakalarını oynayan sarı kırmızılı ekip, ilk olarak Macaristan'ın KSC Szekszard takımı ile karşılaştı ve bu müsabakayı 80-70 mağlup noktaladı. İkinci maçta ise Romanya'nın ACS Sepsi takımı ile karşılaşan Bellona Kayseri Basketbol 79-78'lik mağlubiyet ile EuroLeage'ye katılma hakkını yitirdi.

Bellona Kayseri Basketbol takımı, statü gereği Avrupa serüvenine Euro Cup'ta devam edecek. Euro Cup müsabakaları önümüzdeki günlerde belirlenecek takvime göre oynanacak. - KAYSERİ

Bellona Kayseri Basketbol elendi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Muş Muharrem İnce Sezai Temelli Ahmet Davutoğlu
Magazin Gülşen Müge Anlı Amelia Hamlin Özge Özpirinçci
Spor Cristiano Mesut Özil Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Emine Erdoğan Yemek Tarifleri Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bellona Kayseri Basketbol elendi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 10:23:38. #1.17#