Bellona Kayseri Basketbol'da transfer çalışmaları başladı
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Bellona Kayseri Basketbol'da transfer çalışmaları başladı

14.12.2020 17:16 | Son Güncelleme: 14.12.2020 17:20
Bellona Kayseri Basketbol'da transfer çalışmaları başladı

HERBALİFE Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol Kulübü'nün As Başkanı Özkan Arseven, Beşiktaş galibiyetinin ardından açıklama yaptı.

HERBALİFE Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol Kulübü'nün As Başkanı Özkan Arseven, Beşiktaş galibiyetinin ardından açıklama yaptı. Arseven, geleceğe yönelik Eurocup ve lig maçları için yeni transfer çalışmalarını başlattıklarını belirtti.

Ligin 12'nci haftasında Beşiktaş'ı uzatmalarda mağlup eden Bellona Kayseri Basketbol'un As Başkan Özkan Arseven, "Sakatlık ve Covid 19 testi pozitif çıkan isimler nedeniyle bir türlü tam kadro çalışamıyorduk. Haftalar sonra ilk kez bir maça tam kadro çıkabildik ve galip geldik. Bu galibiyetlerin devam edebilmesi için de yönetim olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız. Takım için her zaman en iyisini yapmaya çalışıyoruz" dedi.Teknik heyetin raporu doğrultusunda yeni transfer de yapabileceklerini söyleyen Arseven, "Hafta içinde yönetim ve teknik heyet ile bir araya geleceğiz. Baş antrenörümüz Ayhan Avcı'nın raporu doğrultusunda yeni transfer çalışmalarını başlatabiliriz. Takımı eski özlenen günlere taşıyacağız. Kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN

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