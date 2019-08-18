Bellona Kayseri Basketbol'da transfer

18.08.2019 11:12

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol, Hırvat oyuncu Klaudia Perisa'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmaları kapsamında Kayseri ekibi, 22 yaşındaki skorer oyun kurucu Klaudia Perisa ile 1 yıllığına anlaştı.

Son olarak Polonya'nın Widzew Lodz takımında oynayan 1,80 metre boyundaki oyuncu, kısa zaman içerisinde kente gelerek takımla çalışmalara başlayacak.

Kaynak: AA