Bellona Kayseri Basketbol'da transfer

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol, Hırvat oyuncu Klaudia Perisa'yı kadrosuna kattı.

18.08.2019 11:12
Bellona Kayseri Basketbol'da transfer

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol, Hırvat oyuncu Klaudia Perisa'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmaları kapsamında Kayseri ekibi, 22 yaşındaki skorer oyun kurucu Klaudia Perisa ile 1 yıllığına anlaştı.
Son olarak Polonya'nın Widzew Lodz takımında oynayan 1,80 metre boyundaki oyuncu, kısa zaman içerisinde kente gelerek takımla çalışmalara başlayacak.

Kaynak: AA
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