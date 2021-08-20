Bellona Kayseri Basketbol'da hedef gruplara kalmak
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Bellona Kayseri Basketbol'da hedef gruplara kalmak

Bellona Kayseri Basketbol'da hedef gruplara kalmak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bellona Kayseri Basketbol, EuroLeague Women ön eleme maçları hazırlıklarını sürdürüyor.

Bellona Kayseri Basketbol, EuroLeague Women ön eleme maçları hazırlıklarını sürdürüyor.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol yeni sezon öncesi EuroLeague Women ön eleme maçı oynayacak. Macaristan ve Romanya ekipleri ile karşılaşacak olan Sarı kırmızılılar, rakiplerini yenerek gruplara kalmayı hedefliyor.

Bellona Kayseri Basketbol Kulüp Asbaşkanı Özkan Arseven, "Ülkemizi Fenerbahçe ve Galatasaray ile birlikte temsil eden Bellona Kayseri Basketbol'un Avrupa Kadınlar Basketbol Ligi kura çekimi Münih'te gerçekleşti. 21 Eylül tarihinde Macaristan temsilcisi Atomeromu KSC Szekszard, 23 Eylül'de Romanya ekiplerinden ACS Sepsi ile Kadınlar Avrupa Ligi grup maçlarına kalmak için mücadele edecek takımımıza ve teknik heyetimize güveniyoruz" açıklaması yaptı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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