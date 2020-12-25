Bellona Kayseri Basketbol'da arayışlar sürüyor
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Bellona Kayseri Basketbol'da arayışlar sürüyor

25.12.2020 12:30 | Son Güncelleme: 25.12.2020 12:36
Bellona Kayseri Basketbol'da arayışlar sürüyor

Bellona Kayseri Basketbol takımında Jacki Gemelos'un ayrılmasından sonra yabancı oyuncu arayışı devam ediyor.

Bellona Kayseri Basketbol takımında Jacki Gemelos'un ayrılmasından sonra yabancı oyuncu arayışı devam ediyor.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol, ligin ikinci yarısı öncesi kadroya yeni bir isim katmak için görüşmelerini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Jacki Gemelos'un sakatlığı nedeniyle takımdan ayrılmasından sonra arayışlarına hız veren Sarı Kırmızılılar kısa zaman içerisinde yeni ismi açıklaması bekleniyor.

Takıma faydalı ve yararlı bir yabancı oyuncunun takıma katılması için görüşmelerini sürdüren Bellona Kayseri Basketbol ligin ikinci yarısı öncesi oyuncuyu Kayseri'ye getirmesi bekleniyor.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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