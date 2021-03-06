Bellona Kayseri Basketbol'da 5 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı
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Bellona Kayseri Basketbol'da 5 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı

06.03.2021 18:39 | Son Güncelleme: 06.03.2021 18:47
Bellona Kayseri Basketbol'da 5 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı

Bellona Kayserispor'un, Botaş Spor karşısında aldığı galibiyette 5 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı.

Bellona Kayserispor'un, Botaş Spor karşısında aldığı galibiyette 5 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Bellona Kayseri Basketbol galibiyet serisini Botaş Spor karşısında da sürdürdü. Kayseri temsilcisinde Melis Gülcan 14, Tyasha Harris, Kalani Brown ve Glory Bassey 12'şer sayı atarken, Esra Ural Topuz ise rakip potaya 10 sayı bıraktı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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