Bellona Kayseri Basketbol bu sezon umduğunu bulamadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bellona Kayseri Basketbol bu sezon umduğunu bulamadı

Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Spor
Bellona Kayseri Basketbol bu sezon umduğunu bulamadı

Normal sezonu sona eren Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ni 10. sıra tamamlayan Bellona Kayseri Basketbol, beklentileri karşılayamadı.

Normal sezonu sona eren Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ni 10. sıra tamamlayan Bellona Kayseri Basketbol, beklentileri karşılayamadı.

Son 10 yılda 3 Avrupa ikinciliği, 1 Türkiye Kupası finali, 1 play-off finali, 2 Avrupa Kupası yarı finali oynayan Kayseri ekibi, bu sezonu 10 galibiyet 16 mağlubiyetle ilk 8'e giremeyerek play-off hedefinden uzak kaldı.

26 maçlık lig serüveninde 21 karşılaşmaya çıkan ABD'li oyun kurucu Tyasha Harris 402 sayı ile Bellona Kayseri Basketbol'un en skorer oyuncusu oldu.

Kulübün Sportif Direktörü Ahmet Bozbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şanssız bir sezon geçirdiklerini, yaşadıkları sakatlıkların takımın sıralamasında etkili olduğunu söyledi.

Bu sezona kısıtlı bütçeyle başlamalarına rağmen play-off hedefinin kıyısından döndüklerini belirten Bozbey, "Kısıtlı bir bütçeyle ama umut vaat eden yabancı oyuncuları kadromuza katarak lige başladık. Bizim en büyük şanssızlığımız yabancı oyuncalarımızdan istediğimiz performansı alamamamız oldu. Bu faktör de bizi play-off'un dışında bıraktı." dedi.

Yerli oyuncular açısından iyi bir sezon geçirdiklerini, onlardan çok iyi katkı aldıklarını vurgulayan Bozbey, şunları kaydetti:

"Sakatlıklar bu sezon yakamızı bir türlü bırakmadı. Bu da bizi çok etkiledi. Tam kadroyla çıktığımız hiçbir maçı kaybetmedik. 6-7 maçı da ya son saniyelerde ya da uzatmalarda kaybettik. Avrupa'da da yarı final kapısından son saniyelerde yediğimiz bir basketle döndük. Salgın koşullarından dolayı haftada 2-3 maç yaptık. Bir oyuncumuz sakatlandığında en az 5-6 maç kaçırdığı bir süreç oldu. Bu etkenler de bizim gibi kısıtlı kadrosu olan takımları çok etkiledi. Sezonu 'şansız bir sezon' olarak bizim açımızdan özetleyebilirim. İnanın takımda bu kadar sakatlık yaşamasak, ligi 4. bile bitirebilirdik."

Önümüzdeki hafta yönetim kurulunun toplanacağını, gelecek sezonun planlamasını yapacaklarını dile getiren Bozbey, "Gelecek sezon için de yine takımı yaşatabilme adına adımlar atamayı planlıyoruz. Borçlarımızı ödeyip takımı yaşatmak, ayakta kalabilmesini sağlamak istiyoruz. Bunu başarabilirsek geçmişteki başarıları elde etmek bizim için daha kolay olacaktır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Celal Adan İhsan Yavuz Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Berrak Tüzünataç Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Fatih Terim Burak Yılmaz Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bellona Kayseri Basketbol bu sezon umduğunu bulamadı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 15:02:38. #1.16#
title