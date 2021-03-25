Bellona Kayseri Basketbol bu sezon umduğunu bulamadı

Normal sezonu sona eren Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ni 10. sıra tamamlayan Bellona Kayseri Basketbol, beklentileri karşılayamadı.

Son 10 yılda 3 Avrupa ikinciliği, 1 Türkiye Kupası finali, 1 play-off finali, 2 Avrupa Kupası yarı finali oynayan Kayseri ekibi, bu sezonu 10 galibiyet 16 mağlubiyetle ilk 8'e giremeyerek play-off hedefinden uzak kaldı.

26 maçlık lig serüveninde 21 karşılaşmaya çıkan ABD'li oyun kurucu Tyasha Harris 402 sayı ile Bellona Kayseri Basketbol'un en skorer oyuncusu oldu.

Kulübün Sportif Direktörü Ahmet Bozbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şanssız bir sezon geçirdiklerini, yaşadıkları sakatlıkların takımın sıralamasında etkili olduğunu söyledi.

Bu sezona kısıtlı bütçeyle başlamalarına rağmen play-off hedefinin kıyısından döndüklerini belirten Bozbey, "Kısıtlı bir bütçeyle ama umut vaat eden yabancı oyuncuları kadromuza katarak lige başladık. Bizim en büyük şanssızlığımız yabancı oyuncalarımızdan istediğimiz performansı alamamamız oldu. Bu faktör de bizi play-off'un dışında bıraktı." dedi.

Yerli oyuncular açısından iyi bir sezon geçirdiklerini, onlardan çok iyi katkı aldıklarını vurgulayan Bozbey, şunları kaydetti:

"Sakatlıklar bu sezon yakamızı bir türlü bırakmadı. Bu da bizi çok etkiledi. Tam kadroyla çıktığımız hiçbir maçı kaybetmedik. 6-7 maçı da ya son saniyelerde ya da uzatmalarda kaybettik. Avrupa'da da yarı final kapısından son saniyelerde yediğimiz bir basketle döndük. Salgın koşullarından dolayı haftada 2-3 maç yaptık. Bir oyuncumuz sakatlandığında en az 5-6 maç kaçırdığı bir süreç oldu. Bu etkenler de bizim gibi kısıtlı kadrosu olan takımları çok etkiledi. Sezonu 'şansız bir sezon' olarak bizim açımızdan özetleyebilirim. İnanın takımda bu kadar sakatlık yaşamasak, ligi 4. bile bitirebilirdik."

Önümüzdeki hafta yönetim kurulunun toplanacağını, gelecek sezonun planlamasını yapacaklarını dile getiren Bozbey, "Gelecek sezon için de yine takımı yaşatabilme adına adımlar atamayı planlıyoruz. Borçlarımızı ödeyip takımı yaşatmak, ayakta kalabilmesini sağlamak istiyoruz. Bunu başarabilirsek geçmişteki başarıları elde etmek bizim için daha kolay olacaktır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil