Bellona Kayseri Basketbol, Beşiktaş maçı öncesi testten geçecek
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Bellona Kayseri Basketbol, Beşiktaş maçı öncesi testten geçecek

09.12.2020 14:42 | Son Güncelleme: 09.12.2020 14:47
Bellona Kayseri Basketbol, Beşiktaş maçı öncesi testten geçecek

Bellona Kayseri Basketbol'da hafta sonu oynanacak olan Beşiktaş karşılaşması öncesinde hazırlıklar devam ediyor.

Bellona Kayseri Basketbol'da hafta sonu oynanacak olan Beşiktaş karşılaşması öncesinde hazırlıklar devam ediyor. Takım bu önemli maç öncesinde Cuma günü Covid-19 testinden geçecek.

Pazar günü oynanacak karşılaşma öncesinde eksik bulunmadığını belirten Bellona Kayseri Basket'in Sportif Direktörü Ahmet Bozbey, "Takımda bir sıkıntı görünmüyor. Çalışmalarımız devam ediyor. Yarın sporcularımız Pazar günü oynanacak maç için Covid-19 testinden geçirilecek. Test sonrasında takımın durumu daha net ortada olur. Hastalık belirtisi olan sporcumuz yok. Ancak, prosedür gereği maçtan 2 gün önce Covid-19 testi yaptırmamız gerekiyor. Cuma günü takım olarak test uygulanacak. Sıkıntı çıkmadığı taktirde de Cumartesi günü yapacağımız antrenmanın ardından Beşiktaş maçını beklemeye başlayacağız" diye konuştu.

Bellona Kayseri Basket ile Beşiktaş Pazar günü 15.30'da Kadir Has Kongre Merkezi ve Spor salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(Erhan Kan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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