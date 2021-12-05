Bellona Kayseri Basketbol - Beşiktaş: 66 - 75 - Haberler Spor
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Bellona Kayseri Basketbol - Beşiktaş: 66 - 75

Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Haberler | Spor
Bellona Kayseri Basketbol - Beşiktaş: 66 - 75

SALON: Kadir HasHAKEMLER: Aytuğ Ekti, Uğur Özen, Eyyüp AyhanBELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Zeynep Öykü 7, Meltem 5, Sevgi 6, Sventroaite 12, Gizem, Helin 16, Slocum 20BEŞİKTAŞ HDİ SİGORTA: Jacopsone 18, Şelale 1, Ceyda, İrem Naz 7, Elif 11, Mc Call 15, Simmons 7, İlayda 7, Melek 91'İNCİ PERİYOT: 15...

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) -

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Uğur Özen, Eyyüp Ayhan

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Zeynep Öykü 7, Meltem 5, Sevgi 6, Sventroaite 12, Gizem, Helin 16, Slocum 20

BEŞİKTAŞ HDİ SİGORTA: Jacopsone 18, Şelale 1, Ceyda, İrem Naz 7, Elif 11, Mc Call 15, Simmons 7, İlayda 7, Melek  9

1'İNCİ PERİYOT: 15 - 20

DEVRE:   33 - 43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 46 - 61

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7'nci haftasında Beşiktaş deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 75-66 mağlup ederek bu sezon ilk galibiyetini aldı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 20 sayıyla Kayseri Basketbol'dan Destiny Slocum oldu.


- Kayseri
Bellona Kayseri Basketbol - Beşiktaş: 66 - 75

Bellona Kayseri Basketbol - Beşiktaş: 66 - 75

Bellona Kayseri Basketbol - Beşiktaş: 66 - 75

Bellona Kayseri Basketbol - Beşiktaş: 66 - 75

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Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Spor Haberleri

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