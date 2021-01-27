Bellona Kayseri Basketbol Başantrenörü Avcı: Hedefimiz ilk 8'e kalmak

FIBA Kadınlar EuroCup'ta gruptan çıkarak, son 16 turunda Elazığ İl Özel İdare ile eşleşen Bellona Kayseri Basketbol'da Başantrenör Ayhan Avcı, "Şuan hedefimiz ilk 8'e kalmak. Takımıma çok güveniyorum" dedi.

FIBA Kadınlar EuroCup müsabakalarında A Grubu'nda mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, koronavirüs salgını nedeniyle maçlarını Macaristan'da oynadı. Gruptaki ilk maçında ev sahibi ülke ekibi Uni Györ ile karşılaşan ve 86-72 galip gelen Kayseri takımı, ikinci maçında da yine Macaristan temsilcisi Szekszfrd ile karşılaştı, ancak sahadan 88-71 mağlup ayrıldı. Son maçında ise Ukrayna'nın BC Prometey takımını 106-82 ile geçen Bellona Kayseri Basketbol, grubu 2'nci sırada tamamladı. Son 16'ya kalan Bellona Kayseri Basketbol, Birevim Elazığ İl Özel İdare ile eşleşti. Avrupa kupası müsabakaları hakkında Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Başantrenör Ayhan Avcı, "Zor bir işi başardık. Zorlu bir gruptaydık. İlk gün çok iyi bir iş yaptık, ev sahibi takımı yendik. İkinci gün çok baskı altında kaldık, iyi de oynayamadık maçı kaybederek elimizdeki avantajı kaçırmıştık ama son maçı kazandık ve gruptan çıktık. İstediğimiz de buydu. Asıl hedefimiz bundan sonrası için. Birbirimizi tanımamız açısından Elazığ takımı ile eşleşmiş olmaktan mutluyuz. İyi bir eşleşme olduğunu düşünüyorum. Ligde ilk oynadığımız maçta yenildik ama o zamandan bu zaman takım olarak daha iyiyiz. Ayrıca takviyeler de yaptık. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"BU TAKIM LİGDE DE CİDDİ GALİBİYETLER ALACAKTIR"

İlk etapta Final Four'u hedeflediklerini belirten Avcı, "Elazığ İl Özel İdare'yi geçersek, Szekszard takımı ile karşılaşacağız. O maçı da kazanarak Final Four'a kalmayı hedefliyoruz. O zamana geldikten sonra ben kupayı bırakacağımızı düşünmüyorum. Bunlar sonraki işler. Şuan hedefimiz ilk 8'e kalmak. Takımıma çok güveniyorum. Uzun zamandır iyi oynayıp maç kazanamıyorduk ama şimdi kazanmaya başladık ve moralimiz yerine geldi. Bu takım ligde de ciddi galibiyetler alacaktır. Geç oldu ama iyi yolda gittiğimizi düşünüyorum. Her ne kadar bize karşı olumsuz bakışta olan varsa da biz sadece şehri temsil etmeye ve başarılı olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN