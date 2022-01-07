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Bellona Kayseri Basketbol, başantrenör Tolgay Esenci ile anlaştı

Bellona Kayseri Basketbol, başantrenör Tolgay Esenci ile anlaştı
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol'da başantrenör Tolgay Esenci ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.

KAYSERİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol'da başantrenör Tolgay Esenci ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Başantrenörlük konusunda ligimizde ve milli takımlarda uzun süre görev alan Tolgay Esenci ile anlaşmış bulunmaktayız. Kendisine 'Hoş geldin.' diyor ve başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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AA / Müzahim Zahid Tüzün - Spor Haberleri

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