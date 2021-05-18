Bellona Kayseri Basketbol, başantrenör Ayhan Avcı ile sözleşme yeniledi
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Bellona Kayseri Basketbol, başantrenör Ayhan Avcı ile sözleşme yeniledi

Bellona Kayseri Basketbol, başantrenör Ayhan Avcı ile sözleşme yeniledi
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol, başantrenör Ayhan Avcı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol, başantrenör Ayhan Avcı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün sportif direktörü Ahmet Bozbey, AA muhabirine, uzun yıllar Kayseri'de görev yapan ve kentte kadın basketbolunun gelişmesinde önemli işlere imza atan Ayhan Avcı ile gelecek 2 sezon için de anlaşmaya vardıklarını belirtti.

Sezon bitiminden itibaren yapılan görüşmede prensipte anlaştıkları Avcı ile 2 yıllık yeni kontrata imza attıkların dile getiren Bozbey, "Hocamızla anlaştığımız için son derece mutluyuz. Kayseri'de kadın basketboluna ve takımımıza verdiği emek ortada. Artık Kayseri hocamızın evi oldu. Ondan dolayı da anlaşmamız zor olmuyor. Takım onu sahiplendi o takımı, Kayseri'yi sahiplendi." ifadelerini kullandı.

Avcı ile aynı yapı ama farklı kulüp isimleriyle de olsa başarıdan başarıya koştuklarını, Avrupa'da Kayseri ve Türkiye'nin ismini finale yazdırarak duyurduklarını anımsatan Bozbey, şunları kaydetti:

"Ayhan hoca ile Kayseri'de unutulmaz anlara birlikte şahitlik ettik. 3 kez FIBA Avrupa Kupası finalini oynadık. Bir kez Türkiye ligi finali oynadık. Milli takıma çok sayıda oyuncu yetişmesinde önemli rol oynadı. Önümüzdeki sezonlarda da yine iddialı bir şekilde her alanda mücadele edecek bir ekip olacağız. Çünkü Ayhan hocanın olduğu yerde her zaman iddia vardı. Kayseri'de yine Ayhan Avcı önderliğinde basketbolseverlere güzel maçlar izletmeye devam edeceğiz. Bu anlaşma her iki tarafa da hayırlı olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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